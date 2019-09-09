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09. 09. 2019

Погода на неделю: сохранится летнее тепло

На этой неделе в Украине днем будет по-летнему тепло, а ночью по-осеннему прохладно, свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

В понедельник, 9 сентября, осадков не предвидится, лишь на Закарпатье кратковременный дождь.

Температура ночью 10-15°, в Карпатах и ​​восточных областях 7-9° тепла, днем 24-29°.

Во вторник, 10 сентября, без осадков, лишь в Карпатском регионе ночью кратковременный дождь.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°.

Такая же погода сохранится до выходных.

Cмотрите фотогалерею: Погода на неделю: сохранится летнее тепло

Напомним, среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила 20,7 градусов, что на 2,0 градуса выше климатической нормы.

За нынешнее лето в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов, в то время как в прошлом году за три летних месяца было лишь два рекорда.

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Источник: korrespondent.net
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