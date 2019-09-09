Мэр Ивано-Франковска сообщил, что его брат сбил насмерть пешехода

Двоюродный брат мэра Ивано-Франковска, депутат городского совета из фракции Свобода Роман Марцинкив сбил насмерть человека. Об этом мэр Руслан Марцинкив сам сообщил на своей странице в Facebook.

"Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 68-летний житель с.Марковцы Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это большое горе для всех. Сейчас главная задача - дождаться результатов расследования. Это работа не эмоций, а специалистов. Мне тяжело и больно комментировать эту ситуацию", - написал Руслан Марцинкив.

Пресс-служба полиции Ивано-Франковской области в свою очередь сообщила, что около 9:30 в понедельник в Марковцах погиб мужчина 1955 г.р., который переходил дорогу по пешеходному переходу. Он получил смертельные травмы и скончался в автомобиле скорой помощи.

пресс-служба Нацполиции

Виновником ДТП назван 35-летний житель Коломыйского района (Роман Марцинкив - ивано-франковский депутат, но зарегистрирован в селе Угорники), который превысил скорость за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter и не пропустил пешехода.

По данному факту начато расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Накануне сообщалось, что на Львовщине офицер Нацгвардии сбил насмерть пешехода. Смертельное ДТП, произошедшего на участке автодороги Львов – Пустомыты – Меденичи. Дело расследует ГБР.

Ранее стало известно, что в Волынской области в ДТП погиб депутат Нововолынского городского совета Виктор Ярема. Его автомобиль BMW Х5 слетел в кювет и врезался в дерево на ул. 50 лет Победы.

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Источник: korrespondent.net