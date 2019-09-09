Лента RSS
Подписаться на ленту
09 сентября 2019, понедельник, 14:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,31
09. 09. 2019

В Кременчуге во время побега от полиции погиб водитель ВАЗ

Мужчина за рулем ВАЗ Калина в Кременчуге попал в смертельную аварию, пытаясь скрыться от правоохранителей. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает УНН со ссылкой полицию Кременчуга.

Сам инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября, около 22:55.

"Патрульные полицейские увидели, как автомобиль ВАЗ Калина создал аварийную ситуацию. Полицейские начали просить водителя об остановке, применяли звуковые сигналы, красно-синий проблесковый маячок. Водитель продолжал движение и не останавливался", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали преследовать правонарушителя, который пытался сбежать, но не справился с управлением и врезался в железобетонную конструкцию. В результате ДТП водитель 1975 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы.

На месте происшествия работали следователи, которые установят все детали инцидента. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области за выходные произошло три смертельных ДТП .

В Запорожской области четыре человека погибли в ДТП

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.