В Кременчуге во время побега от полиции погиб водитель ВАЗ

Мужчина за рулем ВАЗ Калина в Кременчуге попал в смертельную аварию, пытаясь скрыться от правоохранителей. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает УНН со ссылкой полицию Кременчуга.

Сам инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября, около 22:55.

"Патрульные полицейские увидели, как автомобиль ВАЗ Калина создал аварийную ситуацию. Полицейские начали просить водителя об остановке, применяли звуковые сигналы, красно-синий проблесковый маячок. Водитель продолжал движение и не останавливался", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали преследовать правонарушителя, который пытался сбежать, но не справился с управлением и врезался в железобетонную конструкцию. В результате ДТП водитель 1975 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы.

На месте происшествия работали следователи, которые установят все детали инцидента. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области за выходные произошло три смертельных ДТП .

В Запорожской области четыре человека погибли в ДТП

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Источник: korrespondent.net