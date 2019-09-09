Вышинский: Заявление о моем обмене - подделка

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого отправили в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами, заявил, что что не писал заявления на обмен, а документ опубликованный пресс-секретарем экс-генпрокурора Юрия Луценко – подделка. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в понедельник, 9 сентября.

"Что касается обмена и этой бумажки. Я регулярно отказывался от обмена. Более того, мне было сказано украинскими политиками уже весной этого года, что мы слово "обмен" в отношении вас не употребляем, речь идет о взаимном освобождении. "Хорошо, – сказал я, – на свободу я готов, но меняться, как и тогда заявлял, отказываюсь, так как не понимаю юридического статуса этой истории", - заявил Вышинский.

Он также сказал, что документ, который был опубликован в соцсети Ларисой Сарган, пресс-секретарем Юрия Луценко, который на тот момент был генпрокурором Украины, не вызывает никакого доверия.

"Еще одна деталь – сколько она там? Три часа провисела у Сарган на страничке и пропала? Мутный скан, провисевший у Сарган, который потом кто-то дальше перепечатывал. Ну, они так работают", - сказал Луценко.

Таким образом, по словам Вышинского, заявление, которое опубликовала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, – подделка. И сделать ее было не сложно, поскольку в материалах его дела было много экспертиз, и одна из них графологическая, которая разобрала его "подчерк ну просто до закорючек".

Вышинский заявляет, что после изучения результатов этой экспертизы любой "более менее грамотный человек" может написать любую бумажку от его имени, а для компьютера и два часа не нужно.

Вышинский добавил, что готов обсуждать это заявление, как только ему покажут оригинал.

Напомним, 28 августа в ГПУ заявили, что Вышинский написал заявление, в котором согласился принять участие в обмене пленными. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган выложила заявление Вышинского в Facebook, однако впоследствии удалила свой пост.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В числе переданных России лиц был и Кирилл ВЫшинский.

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Источник: korrespondent.net