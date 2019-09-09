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09. 09. 2019

В Белой Церкви копы жестко задержали пьяного прокурора

В субботу, 7 сентября, на линию 102 поступило сообщение о том, что в Белой Церкви пьяный водитель едва не сбил пешехода. Мужчина, который прогуливался с собакой, смог избежать столкновения с автомобилем. Он и сообщил в полицию, подробно описав водителя и автомобиль, передает в Facebook BCTV.

Когда сотрудники полиции прибыли на место, увидели автомобиль, о котором сообщали, и водителя. Им оказался 32-летний прокурор Белоцерковской местной прокуратуры Геннадий Шурашкевич, который заявил, что за рулем находился не он.

Полицейские разъяснили водителю права и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако он отказался.

После нескольких минут общения, патрульные вынуждены были задержать прокурора и его товарища. На прокурора составили административные материалы за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, а новенькую "Мазду" эвакуировали на штраф-площадку.

Прокурор тем временем вызвал на место следственно-оперативную группу.

"Действительно этот автомобиль принадлежит мне, но автомобилем я не управлял", - сообщил Шурашкевич.

По его словам,когда на место вызова прибыли патрульные, авто было припарковано и им никто не управлял.

"Полицейские начали грубить. Выражаться в нецензурной форме. Забрали из бардачка мои документы. Я никого не сбивал. Считаю, что в отношении меня патрульная полиция совершила, как минимум, два уголовных правонарушения: подделка документов - поскольку в постановление были внесены ложные сведения, атакже превышение служебных полномочий. Соответствующее заявление я уже зарегистрировал", - подытожил прокурор.

Ранее сообщалось, что коп покатался с пивом за рулем и показал видео. Полицейский прокатился с пивом за рулем и стал "звездой". Видео сотрудник полиции Сергей Коваль распространил в сторис Instagram.

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Источник: korrespondent.net
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