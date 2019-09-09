Дорого обошелся Украине. Мировая пресса об обмене

Украина и Россия провели обмен осужденными и удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. В Украину 7 сентября в частности вернулись режиссер Олег Сенцов и моряки ВСУ, захваченные в Керченском проливе.

В Россию прибыли руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах, которого называют ключевым свидетелем в деле о Боинге рейса МН17, сбитом ЗРК Бук на Донбассе.

Субботний обмен рассматривается как шаг на пути к прекращению конфликта на востоке Украины. Власти считают необходимыми новые переговоры с Россией, но заверяют, что никогда не откажутся от Крыма и от сближения с Европой.

Американские власти также называют обмен "гигантским шагом к миру", его поддержали и в Евросоюзе, и в ООН. Но Нидерланды и Австралия, чьи граждане погибли на Боинге, не разделяют решение Украины о выдаче Цемаха.

Мировая пресса также обращает внимание на освобождение ключевого свидетеля по MH17 и пытаются понять, к чему приведет готовность к компромиссам президента Владимира Зеленского. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Нидерланды и Австралия разочарованы

На сайте парламента Нидерландов опубликовано письмо министра иностранных дел страны Стефана Блока с обращением к парламенту и президенту, в котором говорится о сожалении, что Украина "не прислушалась к обращению" Амстердама.

В письме говорится Цемах является одним из ключевых фигурантов уголовного расследования по факту катастрофы самолета MH17.

Блок заявляет, что консультации по Цемаху проводились несколько раз на высшем уровне по дипломатическим и политическим каналам. Правительство Нидерландов призывало украинские власти не соглашаться на его обмен.

"В ответ украинские власти пообещали отложить обмен на некоторое время, чтобы дать возможность прокуратуре допросить Цемаха снова. Это случилось", - отмечается в обращении министра.

Нидерландские СМИ также сообщили, что Амстердам направил России запрос на выдачу Цемаха, но в Москве ответили, что его не получали.

Австралия, в свою очередь, заявила о важности освобождении украинских пленных, но разочарована выдачей России Цемаха.

Канберра также признает "огромное давление", которое понесла Украина со стороны России при выдаче Цемаха. В то же время в дипломатическом ведомстве напомнили о просьбе к Киеву обеспечить доступ к нему для допросов следователями Объединенной следственной группы, в том числе Австралийской федеральной полицией.

"Обеспечить правосудие для Цемаха будет сложнее, если он будет в России. Это будет особенно сильным разочарованием для семей жертв", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Австралии.

Однако австралийское правительство приветствовало заявление прокурора Нидерландов о том, что освобождение Цемаха не помешает началу судебного преследования четырех основных подозреваемых в нидерландском суде в марте 2020 года.

США и Евросоюз на стороне обмена

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину и Россию с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру. Об этом он написал на своей странице в Twitter 7 сентября.

"Россия и Украина только что обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравления обеим странам!", - написал он.

Позже его советник по нацбезопасности Джон Болтон назвал обмен важным событием.

"Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединится со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины", - написал Болтон на своей странице в Twitter.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что "это важное гуманитарное событие может послужить положительным шагом к укреплению общей уверенности и усилению устойчивого и конструктивного диалога на всех уровнях с расчетом на открытие пути к окончательному урегулированию конфликта в Восточной Украине".

В Евросоюзе и НАТО также приветствовали обмен. Президент Европейского совета Дональд Туск призвал Россию освободить всех задержанных, а также уважать территориальную целостность Украины. Альянс также призвал освободить всех, как того требуют минские соглашения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини отметила, что над освобождением также работали активисты, юридические эксперты и гражданское общество.

Веха в восстановлении переговоров

Financial Times, Британия

Обмен заключенными рассматривается как важный этап в попытках восстановить мирные переговоры между Украиной и Россией, чьи отношения рухнули после аннексии Крыма в 2014 году. После этого началась война на Добассе между поддерживаемыми Москвой сепаратистами и ВСУ.

Успешный обмен - предварительное условие для новых переговоров о мирном урегулировании между лидерами в нормандском формате, которые застопорились с 2016 года.

Но разочарование по возврату Цемаха может подлить масла в огонь споров между теми странами Евросоюза, которые выступают за сближение с Россией, и тем, кто призывает к более жесткой позиции.

Оттепель с приходом Зеленского

Bloomberg, США

Для президента России Владимира Путина, который столкнулся с замедлением экономики, обмен может демонстрировать наличие доброй воли по разрешению войны на Донбассе. Приоритетом для Зеленского было благополучное возвращение украинцев домой.

Уступая накануне обмена, Украина освободила Владимира Цемаха, ключевого свидетеля в деле о гибели рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году, когда погибли 298 человек. Нидерланды, ведущие расследование, просили, чтобы этот человек был доступен для допроса, поскольку он является и одним из подозреваемых, сообщает газета NRC Handelsblad. Зеленский сообщил, что Цемах до освобождения был тщательно допрошен…

Обмен является первым знаком оттепели между Россией и Украиной с того момента, как Зеленский стал президентом...

Путин планирует пригласить Зеленского на парад 9 мая следующего года, посвященный 75-летию победы над нацистской Германией.

Путинская ирония

Le Monde, Франция

Несмотря на всю нашу радость, мы не можем забыть о сотнях других украинских и российских политзаключенных, которые до сих пор сидят за решеткой.

Речь идет, в частности о Константине Котове, который был одним из инициаторов запущенного в Москве 6 сентября 2018 года мирного движения, день ото дня выступавшего с требованием об освобождении Олега Сенцова и обмена всех пленных в российско-украинской войне.

По жестокой "путинской" иронии, Котова приговорили к четырем годам колонии 5 сентября - в тот самый день, когда Путин объявил обмен с Украиной.

Наконец, нашу радость омрачает та колоссальная цена, которую наверняка заплатили за обмен Украина, демократии и правосудие.

Прежде всего, речь идет об освобождении Владимира Цемаха, главного подозреваемого по делу о катастрофе малазийского рейса МН17.

Не в пользу Украине

DW, Германия

Если поставить вопрос об ущербе, то баланс уже оказывается не столь однозначно в пользу Украины. Да, люди свободны. Но Киев заплатил за это высокую цену. Наиболее наглядно это демонстрирует история с Владимиром Цемахом. Совершенно неожиданно, еще до самого обмена украинский суд освободил этого гражданина Украины...

Тот факт, что этот человек оказался в России - скандал. И он отягощает отношения Украины с Нидерландами, а значит, - и со всем Евросоюзом. Этой выдаче противились нидерландские следователи. Депутаты Европарламента в открытом письме Зеленскому высказали свой протест против этой сделки...

Для Зеленского, вступившего в должность только в конце мая, обмен пленными - тот успех, который был ему нужен. Но для его страны это может стать проблемой.

В Европе могут задаться вопросом: почему, собственно, надо быть солидарной с Украиной, если она сама не проявляет солидарности? Для Кремля такое развитие событий стало бы успехом. А обременительный свидетель, наверное, сможет избежать международного правосудия...

Для вида Кремль продемонстрировал готовность к компромиссу. На самом же деле, и в этом вопросе он жестко отстоял свои собственные интересы. Это следует учитывать всем тем, кто теперь питает надежду на преодоление конфликта из-за Крыма и востока Украины.

Эмоции кипели в Киеве, но не в Москве

Guardian, Британия

Киев и Москва обменялись десятками заключенных в ходе драматической операции. Ее результатом стало освобождение 24 украинских моряков, удерживавшихся Россией, а также потенциального подозреваемого и ключевого свидетеля по делу об уничтожении самолета малайзийской авиакомпании…

Украинский президент Владимир Зеленский был на летном поле киевского аэропорта Борисполь, где кипели эмоции и воссоединялись семьи…

Президент России Владимир Путин назвал в четверг обмен заключенными "хорошим шагом" в нормализации отношений между Москвой и Киевом. Кремль отвергает обвинения в том, что направляет российские войска на восток Украины, говоря, что те, русские, которые там воюют, "добровольцы"…

Путин не встречал заключенных, освобожденных Украиной, предпочтя провести день на выступлениях по ритмической гимнастике в Москве.

Какие цели достигаются обменом

New York Times, США

Согласившись на обмен пленными, Путин, очевидно, хотел показать, что он готов пойти на некоторые уступки, в надежде поколебать решимость Запада. США и Евросоюз ввели против Москвы санкции, чтобы заставить Россию свернуть ее военную кампанию на востоке Украины.

Как сообщают российские власти, к субботнему обмену пленными готовились несколько месяцев, однако этот обмен стал возможным только после того, как Зеленский одержал победу над бывшим президентом Петром Порошенко на выборах в апреле. Россия ненавидела Порошенко...

В своем заявлении, которое критики Зеленского наверняка назовут признаком того, что новый президент Украины слишком сговорчив, МИД России похвалило украинского лидера, который "в отличие от своих предшественников продемонстрировал здравый подход и готовность к компромиссам"...

Кремлю крайне важно каким-то образом убедить Запад отменить антироссийские санкции и при этом удержать Украину внутри сферы влияния России. Рейтинг Путина снизился из-за вялого экономического роста, одной из причин которого стали западные санкции, а также из-за протестов против нечестных выборов.

Зеленский, рейтинг которого до сих пор остается очень высоким после его избрания и после триумфа его сторонников на июльских парламентских выборах, тоже хочет наладить отношения с Россией. Обмен пленными стал первой значительной дипломатической победой его президентства и первым выполненным предвыборным обещанием.

Однако в отличие от Путина - авторитарного лидера, у которого нет серьезной оппозиции внутри России, - Зеленскому приходится иметь дело с весьма энергичным гражданским обществом и не допускать таких ситуаций, в которых его могли бы обвинить в излишней уступчивости в отношениях с Россией.

В своем заявлении в аэропорту Киева он ясно дал понять, что он хочет не только вернуть всех заключенных, но и все захваченные территории, подчеркнув, что необходимо освободить "наших военнослужащих, наших заложников, наших моряков и наши территории".

Путин заигрывает с Зеленским

Telegraph, Британия

Хотя все будут приветствовать усилия, которые направлены на окончание конфронтации, унесшей тысячи жизней, подобные действия не должны предприниматься без учета их цены. Прошло всего пять лет с момента аннексии Крыма - это было международное по своему характеру преступление, которое Путин совершенно не намерен искупать...

Москва явно заигрывает с Зеленским и называет его лидером, с которым можно иметь дело. По мнению российских официальных лиц, Зеленский "продемонстрировал здравый подход и готовность к компромиссам".

Были также обнародованы планы проведения саммита с участием России, Украины, Франции и Германии для обсуждения способов окончания этого конфликта.

Его участникам следует позаботиться о том, чтобы Путин не получил военную добычу.

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Источник: korrespondent.net