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09. 09. 2019

Хорватский истребитель перехватил украинский самолет - СМИ

Истребитель Миг-21bisD военно-воздушных сил Хорватии перехватил в своем воздушном пространстве украинский транспортный самолет, сообщает Думская.net.

Инцидент произошел 5 сентября, украинец летел из Пальмы в Бухарест и не отвечал на запросы диспетчеров.

По информации СМИ, нарушителем оказался Ан-26Б, регистрационный номер UR-CQE (серийный номер 14004), принадлежащий украинской авиакомпании Vulkan Air. Следуя из Пальма-де-Мальорки, примерно в 8 часов местного времени он пересек воздушную границу Хорватии и оказался над городом Сплит. Самолет не отвечал на запросы диспетчеров, поэтому хорваты подняли по тревоге истребитель.

Думская.net 
 

Перехват произошел в 8:10 на высоте 5500 метров (18000 футов) и скорости 420 км в час. Оказалось, что пилоты украинского самолета перепутали частоту для связи с хорватскими диспетчерами, но, увидев истребитель, быстро сообразили, что делают что-то не так. Через несколько минут они перестроили радиостанцию и вышли на связь. Согласовав маршрут движения, Ан-26Б продолжил полет в Бухарест, а Миг-21 вернулся на аэродром базирования.

Интересно, что истребители Миг-21bisD и Миг-21UMD ВВС Хорватии в 2013-2015 годах прошли полный капитальный ремонт и модернизацию на одесском авиационном заводе. Одесситы отремонтировали и модернизировали семь хорватских бортов, а также продали пять машин из своих запасников, которые предварительно тоже подверглись ремонту и модернизации.

Вся аналоговая аппаратура самолетов была заменена на цифровую, проведен ремонт радаров, установлены GPS-навигаторы и оборудование, позволяющее использовать американские ракеты ближнего боя Sidewinder версий AIM-9L и AIM-9М.

Ранее сообщалось, что словацкие истребители перехватили летевший в Харьков самолет. Истребители взлетели с авиабазы Слиач после того, как пассажирский лайнер перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.

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Источник: korrespondent.net
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