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09. 09. 2019

Транзит газа: Украина и ЕС согласовывают позиции

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в понедельник, 9 сентября, в Брюсселе проводит встречу с министром энергетики и экологии Украины Алексеем Оржелем с участием главы НАК Нафтогаз Украины Андреем Коболевым. Об этом сообщила заместитель министра Наталья Бойко в Twitter.

"19 сентября состоится новый раунд трехсторонних переговоров Украина-ЕС-РФ относительно будущего транспортировки газа. Начали важную встречу Алексея Оржеля, Минэнерго с Марошем Шефчовичем", - написала Бойко

Ранее сегодня стало известно, что газовые переговоры между Украиной и Россией состоятся 19 сентября.
 

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Источник: korrespondent.net
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