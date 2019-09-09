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09. 09. 2019

Обмен пленными: Лавров вспомнил Порошенко

Глава МИД России Сергей Лавров считает добрым знаком прошедший 7 сентября обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. При этом он критическим высказался о политике бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает РИА Новости в понедельник, 9 сентября.
 
 
"Мы все выразили удовлетворение состоявшимся позавчера обменом 35 на 35, эта акция широко покрывалась СМИ, она приветствовалось всеми без исключения нашими и украинскими партнёрами", - сказал он.
 
Лавров отметил, что Москва надеется, что отношения России и Украины будут улучшаться параллельно с урегулированием ситуации на Донбассе.
 
"Мы надеемся, что это добрый знак, который позволяет рассчитывать на то, что параллельно с урегулированием в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться, и те агрессивные, антироссийские односторонние решения, который принимал режим Порошенко, будут отозваны с целью обеспечить в наших отношениях взаимоуважение и с целью обеспечить уважение нацменьшинств на Украине и в РФ", - сказал Лавров, выступая на 12-м заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" в Москве.
 
Ранее в Кремле заявили, что обмен удерживаемыми лицами может создать условия для выполнения Минска.

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Источник: korrespondent.net
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