Сущенко запретили въезд в Россию на 20 лет

Журналисту Роману Сущенко, которого освободили в результате обмена, на 20 лет запретили въезжать на территорию России. Об этом сообщил его защитник Марк Фейгин, передает Укринформ в понедельник, 9 сентября.

«Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. По-видимому, он секретный», - рассказал Фейгин.

Как сообщалось, Сущенко был задержан в сентябре 2016 года в Москве, а затем осужден по обвинению в шпионаже. Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Дорого обошелся Украине. Мировая пресса об обмене

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Источник: korrespondent.net