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09. 09. 2019

КСУ получил от Рады обращения по семи законопроектам о Конституции

Конституционный суд Украины получил от Верховной Рады обращения по семи законопроектам, вносящим изменения в Конституцию. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе КСУ.

Так, судьи Конституционного суда рассмотрят на соответствие статьям 157 и 158 Конституции Украины следующие документы:

  • законопроект №1013 относительно отмены адвокатской монополии;
  • законопроект №1014 относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований;
  • законопроект №1015 относительно законодательной инициативы народа;
  • законопроект №1016 относительно уполномоченных Верховной Рады Украины;
  • законопроект №1017 относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы;
  • законопроект №1017 относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины;
  • законопроект №1017 относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины.

Напомним, что 3 сентября, Верховная Рада направила в КСУ законопроект, предусматривающий внесение изменений в Конституцию в вопросе президентских полномочий. Кроме того, парламент направил в Конституционный суд президентский законопроект №1027 о лишении депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство.

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Источник: korrespondent.net
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