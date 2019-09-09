В селе Новоселки под Киевом утром в понедельник, 9 сентября, произошло разбойное нападение на птицеферму. Из бухгалтерского сейфа им удалось украсть 600 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Охранник птицефабрики успел отреагировать. Двоих из трех грабителей - задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Охраннику птицефермы удалось нажать на "кнопку вызова ", после чего на место происшествия прибыл наряд Управления полиции охраны. Задержан один из нападавших, а также водителя, который привез злоумышленников на место преступления. Третий злоумышленник с места событий скрылся. Его разыскивают", - сказано в сообщении.

При обследовании территории птицефермы полицейские нашли чемодан с частью похищенных денег.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом грабители напали на птицеферму

Нападавшим объявили о подозрении в разбое. На днях суд изберет им меру пресечения.

Ранее сообщалось, что под Киевом горела птицефабрика. Пожар возник в ангаре на площади около 2500 кв. м. Спасатели сообщают, что ангар "предварительно пустой".

Напомним, 4 июня случился масштабный пожар на птицефабрике в Киевской области. Область пожара на предприятии достигла 15 тысяч квадратных метров.

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Источник: korrespondent.net