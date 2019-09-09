Лавров ответил на совет главы Пентагона к РФ быть "нормальной страной"

Россия не ведет себя как США и не нарушает международное право. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя совет главы Пентагона Марка Эспера России вести себя, как "нормальная страна", сообщает РИА Новости в понедельник, 9 сентября.

"Он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты. Поскольку в ином случае мы должны были бы действовать как Соединенные Штаты, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию – грубейшее нарушение международного права", – заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Франции в формате 2+2.

Лавров добавил, что – если следовать пожеланиям из Вашингтона – Москве пришлось бы выделить "миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал Конгресс, поручив Госдепартаменту тратить 20 млн долларов в год, чтобы продвигать демократию в России".

Вспомнил Лавров и о событиях в Украине в 2014 году, назвав их "антиконституционным госпереворотом", который поддержали США и их союзниками.

Мнение о том, что Москва и Вашингтон по-разному оценивают понятие "нормальности" высказал и министр обороны России Сергей Шойгу. "Мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными", – сказал он.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер на пресс-конференции в Париже посоветовал России вести себя как "нормальная страна". Он заявил о "пагубном влиянии" РФ в Европе и ее "стремлении ослабить НАТО".

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Источник: korrespondent.net