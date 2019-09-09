Освобожденный моряк рассказал об атаке в Керченском проливе

Моряк Андрей Эйдер, освобожденный из российского плена, рассказал о событиях в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда РФ захватила украинцев. Об этом он сказал в комментарии УНИАН в понедельник, 9 сентября.

"Было несколько секунд, когда перед глазами должна была промелькнуть жизнь. Но я тогда думал не о том, что будет со мной, а о моих родных: как они себя будут чувствовать, если…" - сказал моряк, отвечая на вопрос, насколько страшно было в момент атаки россиян.

По словам 20-летнего Эйдера, в тот момент на корабле стоял грохот и рев двигателей.

"Летели снаряды. В воздухе трассеры, в море - их отражение. Потом, хлопок, удар - и я потерял сознание. Ненадолго очнулся, опять потерял сознание. Окончательно пришел в себя уже у врачей. Мне оказали первую помощь на корабле россиян, дали попить воды", - рассказал моряк и добавил, что в настоящее время имеет проблемы с коленом.

Эйдер также рассказал, что отношение к украинцам врачей в Керчи и Москве было негативным.

"Смотрите, СИЗО сконструировано так, что в коридоре стоят решетки, чтобы пройти к больным - надо их открывать. Российские тюремные фельдшера брались за замки, за прутья, а потом лезли в мои раны не надевая перчатки, не заботясь о стерильности", - сказал моряк.

Самым сложным моментом во время пребывания в заключении украинский моряк читает встречи с родными в суде.

"Комок к горлу подходил. Но выезд в суд был радостью, это была возможность увидеть свой экипаж, других моряков", - поведал он.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net