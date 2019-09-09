В Берлине не видят проблем из-за выдачи Цемаха

Выдача России одного из главных свидетелей по делу МН17 Владимира Цемаха не повлияет на привлечение к ответственности виновных в катастрофе. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в понедельник, 9 сентября, сообщает Укринформ.

"Что касается расследования сбивания самолета МН17, то совершенно ясно, что освобождение одного человека не может быть знаком того, что поиск справедливости будет прекращен, не будут продолжены усилия, чтобы четко назвать виновных", - сказал Зайберт.

По его словам, стоит обратить внимание на украинцев, которые были освобождены благодаря этому обмену и смогли вернуться домой. Такое развитие в итоге дает определенную надежду, что обмен даст позитивный импульс для других важных мер по выполнению Минских соглашений.

"Я не могу назвать дату саммита. Могу только сказать, что подготовка к такой встрече на высшем уровне в" нормандском формате "продолжается, федеральное правительство принимает в ней участие", - сказал представитель правительства ФРГ, отвечая на вопрос о перспективах проведения нормандской встречи.

Дорого обошелся Украине. Мировая пресса об обмене

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха. Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

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Источник: korrespondent.net