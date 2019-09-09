Цены в Украине не растут три месяца подряд

Потребительские цены в Украине снизились на 0,3% в августе после снижения на 0,5% в июне и 0,6% в июле. Об этом свидетельствуют данные Госслужба статистики.

Так, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе снизились на 0,3%, на одежду и обувь – на 2,8%, на жилищно-коммунальные услуги – на 0,9%, на услуги, связанные со здравоохранением, - не изменились, на образование – повысились на 0,3%.

В годовом выражении потребительские цены повысились на 8,8%.

В январе-августе инфляция составила 2,7%.

Как сообщалось, благодаря дефляции в июне, Украина покинула топ-20 стран мира с высокой инфляцией.

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Источник: korrespondent.net