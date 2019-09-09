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09. 09. 2019

Сенцова и Кольченко вызовут в прокуратуру Крыма

Прокуратура Автономной республики Крым будет вызывать освобожденных из заключения в России украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко для дачи показаний. Об этом сообщает Громадське радио со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Екатерину Диденко в понедельник, 9 сентября.

"Прокуратура Крыма будет вызывать для дачи показаний освобожденных из плена украинский Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищения весной 2014 года в оккупированном Крыму", – сказала Диденко.

По ее словам, процессуальные действия будут проводиться после того, как освобожденных украинцев завершат осматривать врачи.

"В деле о похищении Сенцов и Кольченко должны предоставить статус потерпевших", – добавила Диденко.

Отмечается, что по делу о похищении российской властью фигурантов дела Сенцова уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист, которому удалось сбежать из Крыма несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.

Напомним, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

Вечером в субботу президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам состоявшийся обмен был назван "первым шагом к нормализации диалога".

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Источник: korrespondent.net
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