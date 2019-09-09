Осужденный по "делу украинских диверсантов" попросил у Путина помилование

Приговоренный в аннексированном Крыму к 6,5 годам колонии строгого режима по делу "украинских диверсантов" Андрей Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом Крым.Реалии сообщила супруга Захтея Оксана.

По ее словам, такое решение Захтей принял после того, как узнал, что его не включили в списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.

"О решении Андрея написать письмо с прошением о помиловании я узнала от адвоката. Письмо уже отправлено. Это не простое решение, Андрей его принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен", – рассказала она.

Оксана Захтей подчеркнула, что и супруг, и она сама счастливы за возвратившихся в Украину узников.

"Я хочу сказать, что мы искренне рады за всех, кто оказался на свободе, в особенности за их семьи. Собственно, такими же мотивами было продиктовано решение Андрея. Он использует любой шанс, чтобы побыстрее оказаться дома с родными", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы крымского татарина Гафарова. Российские следователи утверждают, что Гафаров принимал участие в крымскотатарском добровольческом батальоне и был участником экономической блокады Крыма.

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Источник: korrespondent.net