Появилась расшифровка аудиозаписей разговоров убийц Хашогги

Убийцы журналиста Джамаля Хашогги после его прибытия в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле сказали журналисту о своем намерении якобы вывезти его в Саудовскую Аравию по указанию Интерпола, после чего задушили, а тело расчленили Об этом сообщает турецкое издание Sabah, которое обнародовало расшифровку аудиозаписей, сделанных Организацией национальной разведки Турции.

"Проходите, садитесь. Мы должны вернуть вас в Эр-Рияд. Есть приказ Интерпола. Интерпол попросил вас отправить назад. Мы пришли забрать вас", - цитирует издание слова одного из тех, что разговаривал с Хашогги непосредственно перед убийством.

Журналист на это ответил: "Нет дел, связанных со мной. Меня невеста ждет на улице".

Во время общения убийцы спрашивали у журналиста, имеет ли он при себе телефоны и каких брендов. Тот ответил, что два iPhone. После этого ему приказали написать сообщение сыну, но журналист отказался.

Затем, согласно стенограмме, Хашогги спросил собеседников, зачем им полотенце и собираются ли давать ему лекарства, на что получил ответ: "Мы вас положим спать". Позже, очевидно, журналиста душили - убийцы между собой переговаривались, дышит ли он еще. Как отмечает Sabah, тело журналиста расчленили, о чем свидетельствуют соответствующие звуки аудиозаписи.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб.

Как известно, Хашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

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Источник: korrespondent.net