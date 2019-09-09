Лента RSS
Подписаться на ленту
09 сентября 2019, понедельник, 19:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,31
09. 09. 2019

Обвал дома в Дрогобыче: пострадавшим выделили 1,3 млн грн

В Дрогобыче пострадавшие вследствие обвала жилого дома получат 1,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Дрогобыча.

Деньги выделили из областного бюджета, их направят на высокоспециализированную медицинскую помощь пострадавшим и на материальную помощь семьям погибших.

Пострадавшие с травмами легкой и средней степени тяжести получат по 50 тыс. грн; пострадавшие с травмами тяжелой степени тяжести - по 75 тыс. грн; семьи погибших - по 100 тыс. грн.

Стоит отметить, что ранее на помощь пострадавшим из городского бюджета выделили 115 тыс. грн.

Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Сотрудники ГСЧС спасли семь человек, включая пятерых детей.

Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие. В городе и области объявили траур по погибшим.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.