Обвал дома в Дрогобыче: пострадавшим выделили 1,3 млн грн

В Дрогобыче пострадавшие вследствие обвала жилого дома получат 1,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Дрогобыча.

Деньги выделили из областного бюджета, их направят на высокоспециализированную медицинскую помощь пострадавшим и на материальную помощь семьям погибших.

Пострадавшие с травмами легкой и средней степени тяжести получат по 50 тыс. грн; пострадавшие с травмами тяжелой степени тяжести - по 75 тыс. грн; семьи погибших - по 100 тыс. грн.

Стоит отметить, что ранее на помощь пострадавшим из городского бюджета выделили 115 тыс. грн.

Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Сотрудники ГСЧС спасли семь человек, включая пятерых детей.

Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие. В городе и области объявили траур по погибшим.

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Источник: korrespondent.net