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09. 09. 2019

В горсовете Кривого Рога идут обыски

В здании Криворожского городского совета в понедельник, 9 сентября, проводятся обыски. Об этом Первому Криворожскому сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Пока неизвестно с каким именно уголовным производством связаны следственные действия правоохранителей.

Пресс-служба Криворожского горсовета прокомментировала ситуацию так: "В некоторых помещениях исполкома правоохранители провели следственные действия. Сотрудники исполкома предоставили все необходимые документы".

Ранее обыски проводили в Одесском облсовете. Госбюро расследований установило факт хищений бюджетных средств, выделенных облсоветом для Измаильского района. По информации СМИ, обыски в облсовете шли по делу о хищении 660 млн. грн со стороны группы лиц под руководством главы облсовета. 

 

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Источник: korrespondent.net
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