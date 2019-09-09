Обнародовано видео с подозреваемым в покушении на ректора

Полиция опубликовала видео с подозреваемым в покушении на ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого в селе Петриков Тернопольской области. Видео опубликовано в понедельник, 9 сентября.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и разыскивают людей, которые могут предоставить информацию о нем.

"Подозреваемому на вид 18-25 лет, рост 160-170 см", - рассказали в полиции, призвав граждан, узнавших мужчину, связаться с ними.

Напомним, что ранее в Тернополе пытались взорвать ректора экономического университета. Пакет со взрывчаткой подбросили к дому ректора Андрея Крысоватого. Он взорвался, когда мужчина его поднял. Ректор и его жена госпитализированы в тяжелом состоянии.

Позже возле дома нашли записку со словами memento mori, что в переводе с латыни означает "помни о смерти".

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Источник: korrespondent.net