Обмен между Украиной и Россией: реакция соцсетей

Украина и Россия 7 сентября провели обмен заключенными по схеме 35 на 35. Два спецборта одновременно доставили в Москву и Киев граждан, подозреваемых или осужденных странами за различные преступления.

Среди участников обмена был режиссер Олег Сенцов, захваченные в Керченском проливе моряки, журналист Кирилл Вышинский, который в 2015 году получил российское гражданство и ряд госнаград РФ, в том числе медаль "За возвращение Крыма".

Как в Киеве, так и в Москве, этот обмен назвали шагом к миру на Донбассе. В США и Евросоюзе, в НАТО и ООН поддержали обмен. Но Нидерланды и Австралия оказались разочарованы тем, что Украина выдала России зенитчика "ДНР" Владимира Цемаха.

Украинец Цемах проходит ключевым свидетелем в расследовании дела о катастрофе малайзийского Боинга рейса MH17 на Донбассе. Следователи пришли к выводу, что самолет сблили с неподконтрольной Киеву территории из российского ЗРК Бук.

Перед обменом нидерландская прокуратура допросила Цемаха и, по данным СМИ, попросила Россию выдать его. Как считают в Австралии, на российской территории правосудию будет сложнее достичь этого свидетеля.

Российский Коммерсант писал 5 сентября, что Цемах был главным условием возвращения Сенцова в Украину. Сразу после того как появилась новость об отмене ареста сепаратиста, президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену "близки к финализации".

Мировая пресса пишет, что освобождение Цемаха дорого обойдется Украине, несмотря на имидживый успех для президента Владимира Зеленского, поскольку может ухудшить отношения с Нидерландамы, а значит, - со всем Европейским союзом.

Между Киевом и Амстердамом и без этого были некоторые напряженности. Речь идет о референдуме по ассоциации Украины с ЕС и газопроводе Северный поток-2, строительство которого Нидерланды поддерживают. Подробно в материале о реакции мировой прессы на обмен.

Как пресса, так и в социальных сетях, обратили внимание на разницу между встречей освобожденных в Украине и России. Если в аэропорту Киева, как выразилась газета Guardian, кипели эмоции, то в Москве все прошло тихо и с минимальным освещением в прессе.

Спецборт из России ожидали родственники пленных и Зеленский, который лично встретил каждого выходившего из самолета украинца. Журналисты вели прямые трансляции этого события.

Вышинского встретили пропагандисты Киселев и Скабеева / EPA

В Москве самолет встречал только глава государственного информагентства Россия Сегодня Дмитрий Киселев. Приехал он лишь за Вышинским, которому позже организовал пресс-конференцию.

По их мнению, встреча в Киеве - это был просто пиар украинских властей. Они напомнили о том, как встречали из России Надежду Савченко и что с ней произошло по итогу.

Самой эмоциональной реакцией стал стих российского писателя и поэта Дмитрий Быкова со строчками "Нам никогда не будет раем освобожденная страна. Мы о себе такое знаем, что не забудем ни хрена".

О том, как реагировали украинские пользователи соцсетей Корреспондент.net собрал в галерею:

Cмотрите фотогалерею: Обмен между Украиной и Россией: реакция соцсетей

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Источник: korrespondent.net