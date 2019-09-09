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09. 09. 2019

Генпрокурор обещает "изысканные" посадки

Генпрокурор Руслан Рябошапка обещает, что в скором времени будут "изысканные" посадки топ-чиновников. Об этом он сказал в понедельник, 9 сентября, после заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Изысканные" посадки - уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов отрабатываем несколько важных кейсов", - заявил прокурор.

По его словам, в ближайшее время дела будут переданы в суд либо "по крайней мере, будут серьезные процессуальные сдвиги: предъявления подозрений или процессуальные действия, в частности, обыски, наложение ареста". При этом Рябошапка не стал раскрывать подробности по делам.

Он также подчеркнул, что от правосудия не скроются в том числе депутаты из любой фракции в парламенте, в том числе президентской Слуга народа.

Ранее Рябошапка назвал приоритетные дела Генпрокуратуры. Также он намерен инициировать повышение зарплат прокурорам.

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Источник: korrespondent.net
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