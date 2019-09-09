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09. 09. 2019

Королева утвердила закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем, передает в понедельник Sky News.

О том, что королева Елизавета II подписала документ, сообщил спикер палаты лордов Норман Фоулер.

Согласно закону, премьер страны Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Накануне британская оппозиция приняла законопроект, который заставит британское правительства Бориса Джонсона добиваться трехмесячной отсрочки Brexit. Ожидается, что королева Елизавета подпишет закон в понедельник.

Накануне британская оппозиция приняла законопроект, который заставит британское правительства Бориса Джонсона добиваться трехмесячной отсрочки Brexit. Ожидается, что королева Елизавета подпишет закон в понедельник.

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Источник: korrespondent.net
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