НБУ снял некоторые валютные ограничения для инвесторов

Национальный банк Украины снял ежемесячный лимит в 5 миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в понедельник, 9 сентября.

Для иностранных инвесторов Нацбанк отменил лимит в 5 млн евро в месяц на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате сокращения уставных капиталов юридических лиц.

Кроме того, расширен перечень операций, которые разрешается осуществлять по счетам нерезидентов - на счета нерезидентов разрешено зачисление средств в гривнах, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине.

В НБУ подчеркивают, что данная либерализация позволит нерезидентам гибче распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне. Предполагается, что упрощение этих процедур будет способствовать притоку инвестиций.

Ранее ГБУ заявил, что за год гривна укрепилась почти на 13%.

Также сообщалось, что в Нацбанке назвали сроки приезда миссии МВФ.

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Источник: korrespondent.net