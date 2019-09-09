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09. 09. 2019

Генпрокурор допустил досрочное снятие неприкосновенности с нардепов

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не исключает подачи в Верховную Раду представлений на снятие неприкосновенности с народных депутатов еще до вступления в силу закона о снятии неприкосновенности. Об этом он заявил журналистам, передает Интерфакс-Украина в понедельник, 9 сентября.

"Может такое случиться", - сказал Рябошапка журналистам в понедельник, говоря о том, могут ли некоторые народные депутаты лишиться неприкосновенности еще до вступления в силу соответствующего закона.

Отвечая на вопрос о том, о ком идет речь, генпрокурор сказал: "Не скажу, не могу сказать. Думаю, что в ближайшие месяц-два будут".

Ранее Рябошапка заявил, что от правосудия не скроются депутаты из любой фракции, в том числе Слуга народа. Также он назвал приоритетные дела Генпрокуратуры. 

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Источник: korrespondent.net
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