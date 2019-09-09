Давление на Зеленского: в США начали расследование

В США начали расследование относительно возможного давления со стороны президента Америки Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот вмешался в президентские выборы в Штатах. Об этом сообщает Reuters.

Расследование в понедельник начали три комитета палаты представителей Конгресса США. В частности, председатель демократической комиссии комитета по вопросам разведки, наблюдения и иностранным делам обратился к Белому дому и Государственному департаменту с просьбой предоставить информацию о том, что они назвали попытками "манипулировать украинским правосудием".

"Трамп и некоторые из республиканцев подвергли сомнению, не было ли конфликта интересов в том, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента-демократа Джо Байдена, ныне кандидата в президенты, был членом правления украинской газовой компании Burisma, членов которой обвиняют в уклонении от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 10 мая Руди Джулиани заявил, что планирует поездку в Украину, чтобы переубедить Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Позже визит был отменен.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп давит на Зеленского, чтобы тот помог ему с выборами. Американский президент, по данным The Washington Post, пытается добиться возобновления расследования в Украине против своего главного конкурента Джо Байдена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net