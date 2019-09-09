Зеленский и президент Финляндии встретятся в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Väinämö Niinistö) в рамках его официального визита в Украину. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента в понедельник, 9 сентября.

Встреча состоится в четверг, 12 сентября. О чем будут говорить политики, пока не уточняется.

В конце августа президент Финляндии встретился с Владимиром Путиным и обсудил с ним ситуацию на востоке Украины.

Напомним, с 1 июля Финляндия является председателем в Совете Евросоюза. Страна будет председательствовать и определять повестку ЕС до конца года. Финляндия представила программу своего председательства, состоящую из четырех разделов.

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Источник: korrespondent.net