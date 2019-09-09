Освобожденный моряк в госпитале сделал предложение девушке

Украинский моряк Андрей Эйдер, освобожденный из российского плена, сделал девушке предложение в госпитале. Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 9 сентября.

"В планах было, что он выйдет из самолета и сразу сделает предложение. Но я об этом не знала, меня не было у самолета, я тогда еще не прилетела", - рассказала ТСН невеста Эйдера Марина.

По словам девушки, она приехала сразу в госпиталь, где Андрей сделал ей предложение.

Еще во время заключения матрос катера Бердянск попросил маму купить обручальное кольцо. Свою просьбу он передал через адвоката.

С датой свадьбы Андрей и Марина еще не определились. Предварительно думают жениться в следующем году.

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Источник: korrespondent.net