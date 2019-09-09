Обмен пленными: Денисова рассказала о новых переговорах

Украина продолжает переговоры с Россией об освобождении пленных украинцев. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире Громадского в понедельник, 9 сентября.

Раскрывать детали диалога и называть имена политзаключенных она отказалась.

"Переговоры ведутся относительно следующих освобождений наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму", - рассказала обмудсмен.

Отказ уточнять детали она пояснила нежеланием навредить переговорному процессу.

"Если хочешь что-то сделать, то об этом надо помолчать", - подчеркнула Денисова.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net