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09. 09. 2019

Зеленский назначил замов главы Госпогрнаслужбы

Президент Владимир Зеленский назначил новых заместителей Государственной пограничной службы Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента в понедельник, 9 сентября.

Своим указом №673 президент назначил Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем главы ГПСУ.

Также Ченчик Вадим Николаевич назначен заместителем главы ГПСУ.

Напомним, что 6 августа Зеленский уволил двух замов главы Госпогранслужбы, назначенных Порошенко.

Также сообщалось, что 31 мая Зеленский одним указом уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы, а другим с военной службы в запас.

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Источник: korrespondent.net
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