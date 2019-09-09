Зеленский назначил замов главы Госпогрнаслужбы

Президент Владимир Зеленский назначил новых заместителей Государственной пограничной службы Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента в понедельник, 9 сентября.
Своим указом №673 президент назначил Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем главы ГПСУ.
Также Ченчик Вадим Николаевич назначен заместителем главы ГПСУ.
Напомним, что 6 августа Зеленский уволил двух замов главы Госпогранслужбы, назначенных Порошенко.
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Источник: korrespondent.net
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