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09. 09. 2019

При стрельбе в Нидерландах погибли три человека

 
В голландском городе Дордрехт в результате стрельбы погибли три человека и еще один получил тяжелые ранения  Об этом 9 сентября сообщила полиция Роттердама в Twitter.
 
Отмечается, что погибли двое детей и мужчина. Кроме того, тяжелые ранения получила женщина, которую доставили в больницу в критическом состоянии.
 
О причинах инцидента пока не неизвестно, однако в полиции не исключают, что речь идет о семейном конфликте.
 
По словам очевидцев, на место прибыли два медицинских вертолета, несколько машин скорой помощи и различные полицейские подразделения.
 
Ведется расследование.

Onderzoek naar het schietincident in #Dordrecht is in volle gang. Daarbij kwamen vanavond 3 mensen om. Een vierde slachtoffer raakte zwaar gewond. Forensische opsporing onderzoekt de sporen in de woning pic.twitter.com/eE4fDBQlE9

— Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) September 9, 2019
 
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Ранее сообщалось, что американский подросток застрелил пять членов семьи.

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Источник: korrespondent.net
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