Трамп: Мирные переговоры с талибами мертвы

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями движения Талибан о мирном урегулировании в Афганистане "мертвы". Об этом он сообщил журналистам 9 сентября вылетом в штат Северная Каролина, передает Reuers.

"По моему мнению, они (переговоры с талибами − ред.) мертвы", − указал Трамп.

Он также подчеркнул, что сам принял решение отменить встречу с лидерами Талибана и президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде.

По словам американского лидера, США продолжают обдумывать возможность вывода войск из Афганистана, но сделают это, когда наступит подходящий момент.

"Мы хотели бы уйти, но мы уйдем в нужное время", − отметил он.

Ранее Трамп отменил запланированные встречи с талибами и президентом Афганистана в Вашингтоне из-за теракта в Кабуле, в котором погиб американский военный.

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Источник: korrespondent.net