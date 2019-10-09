Пинчук заплатил около $6 млн за продвижение Януковича − СМИ

Бизнесмен Виктор Пинчук заплатил как минимум 5,7 миллиона долларов в 2012 году за услуги американских лоббистов и британских пиарщиков для улучшения репутации президента Виктора Януковича на Западе. Об этом говорится в расследовании Голоса Америки, опубликованном 6 сентября.

В статье отмечается, что журналист издания в течение двух недель изучал документы судебного процесса над американским юристом Грейгом Крейгом, которого обвиняли в том, что он не зарегистрировал свою работу на Януковича (проект Veritas) в базе иностранных агентов и скрыл эту информацию от правительства США. После двух недель суда присяжные признали его невиновным.

О встречах с Пинчуком и его участии в финансировании проекта Veritas говорится в показаниях Крейга, политконсультанта Януковича Пола Манафорта и координатора проекта Рика Гейтса, а также представителя Пинчука в суде Дага Шоэна.

Также фамилия миллиардера зафиксирована в документах и чеках об оплате услуг лоббистов.

По словам Крейга, Пинчук объяснил свое решение профинансировать проект желанием объединить общество, которое раскололось после судебного процесса над Тимошенко и дальнейшей цепочки событий.

В расследовании указано, что Пинчук через компанию на Кипре переводил деньги Манафорту, а он передавал их фирме Skadden, которая занималась подготовкой отчета с критикой деятельности главного противника Януковича − Юлии Тимошенко.

Как напоминает Голос Америки, кроме отчета на 186 страниц, Skadden также помогала ГПУ во втором суде над Тимошенко и консультировала Минюст по делу Тимошенко в Европейском суде по правам человека.

Согласно документам, Пинчук заплатил фирме 4,6 миллиона долларов. Кроме того, он оплатил девять месяцев услуг пиар-фирмы FTI из Лондона − более 720 тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона долларов по тогдашнему курсу).

Таким образом, общая сумма, которую украинский предприниматель неофициально потратил на проект Veritas, составила не менее 5,7 миллиона долларов.

При этом публичная сумма контракта между Минюстом Украины и фирмой Skadden составила 12 тысяч долларов.

Так как Пинчук требовал полной анонимности, Skadden не зарегистрировала свое соглашение с украинским Минюстом в базе иностранных агентов США.

Как подчеркивает Голос Америки, ни в Фонде Виктора Пинчука, ни в инвестиционной группе EastOne, которой он владеет, не ответили на просьбу прокомментировать информацию в статье.

Напомним, в августе текущего года ГПУ вызвала Пинчука на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве связанном с "черной бухгалтерией" Партии регионов, однако по просьбе бизнесмена допрос перенесли.

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Источник: korrespondent.net