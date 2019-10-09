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10. 09. 2019

В Украину из США вернется картина, похищенная нацистами

 
Из США в Украину возвращается картина Михаила Панина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны и впоследствии оказалась в США. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило посольство Украины в США в Facebook.
 
"Это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу", − отметили в дипведомстве.
 
Возвращение картины стало возможным благодаря сотрудничеству посольства и Службы внешней разведки Украины с ФБР, Госдепартаментом США и прокуратурой округа Колумбия.
 
В украинском дипведомстве подчеркнули, что "это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу".
 
Ранее сообщалось, что США вернули Турции украденные фрагменты древней мозаики Цыганка.
 
Германия призвала РФ вернуть вывезенные ценности

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Источник: korrespondent.net
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