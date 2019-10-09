Нетаньяху заявил о тайных ядерных разработках Ирана

Израиль обнаружил в Иране дополнительные тайные места по разработке ядерного оружия. Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил на пресс-конференции в Иерусалиме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, предъявив данные, полученные при помощи спутника.

Как следует из заявления, речь идет о разработках, проводившихся близ центральноиранского города Абаде.

При этом, продолжил израильский премьер-министр, Иран уничтожил производственный объект в промежуток с конца июня по конец июля, потому что Тегерану стало ясно, что Израиль знает об нем.

Кроме того, по заявлению Нетаньяху, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило следы урана на "секретном ядерном складе", на который Израиль указал в прошлом году.

По словам премьер-министра Израиля, это является "явным нарушением" Договора о нераспространении ядерного оружия.

Около года назад в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН Нетаньяху обвинил Иран в сохранении "секретного ядерного хранилища" в Тегеране. Нетаньяху потребовал от международного сообщества присоединиться к санкциям, ранее введенным США против Ирана.

В мае 2018 года Нетаньяху обвинил Иран в тайном проведении крупномасштабных исследований по созданию ядерной бомбы для возможного использования в будущем.

Были предъявлены десятки тысяч документов, предположительно из "секретного ядерного архива" в Тегеране, доступ к которым получили израильские спецслужбы. Эти документы также должны содержать информацию об исследовательском центре вблизи Абаде.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net