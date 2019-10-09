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10. 09. 2019

Стало известно, кто вместе с Богданом был на свадьбе в Сен-Тропе

 
Кроме главы Офиса президента Андрея Богдана на свадьбу юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе приехали судьи, бизнесмены, банкиры, адвокаты и несколько человек из команды президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, опбуликованном 9 сентября.
 
По данным журналистов, на французский курорт приехали судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин, которые заявили, что посетили "свадьбу подруги" (невесты Довбенко Анны Огренчук)  и не видят в этом конфликта интересов.
 
Свидетельницей на свадьбе была председатель Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая.
 
Также на празднике заметили депутатов от Слуги народа Николая Сольского и Олега Семинского, заместителя главы правления банка ПУМБ Константина Школяренко, члена правления Укрсоцбанка Ростислава Матяша, бизнесмена Павла Фукса, экс-защитницу Виктора Януковича Ольгу Просянюк, которая сейчас защищает бывшего главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
 
Напомним, Богдан отсутствовал на торжественных мероприятиях в Киеве в честь Дня Независимости. Как сообщили СМИ, глава Офиса президента провел 24 августа на свадьбе у Довбенко в Сен-Тропе.
 
Сам Богдан прокомментировал данную информацию фразой "порохоботики узбагойтесь".
 
Свадьба в Сен-Тропе: Богдан уснул в аэропорту на коленях у девушки
 
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Источник: korrespondent.net
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