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10. 09. 2019

Государство купит жилье четырем освобожденным из Крыма − омбудсмен

 
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что государство купит квартиры освобожденным Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило Громадське.
 
По словам омбудсмена, сейчас совместно с Офисом президента ведется работа по приобретению квартир в Киеве освобожденным украинцам, которые жили в аннексированном Крыму.
 
Все они согласны остаться в Киеве вместе с семьями, так как не могут вернуться на полуостров.
 
Конкретных сроков покупки жилья Денисова не указала, отметив, что это произойдет в ближайшее время.
 
Ранее Денисова сообщила, что Сенцову и Кольченко предоставили временное жилье. 
 
Напомним, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой по схеме "35 на 35".

В аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими гражданами, в числе которых были Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Источник: korrespondent.net
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