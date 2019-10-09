Лента RSS
Подписаться на ленту
10 сентября 2019, вторник, 05:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,31
10. 09. 2019

КНДР запустила два неопознанных снаряда − СМИ

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Отмечается, что пуски были произведены из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. 

О типе снарядов, которые пролетели 330 км, не сообщается. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что "следят за ситуацией" на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.
 
В Вашингтоне подчеркнули, что в связи с сообщениями о запуске снарядов КНДР находятся в тесном контакте с союзниками в регионе и отслеживают ситуацию.
 
Как указало агентство, запуски Пхеньяна могут быть направлены на укрепление позиции страны в преддверии возобновления ядерных переговоров с Вашингтоном.
 
Напомним, новые испытания КНДР стали восьмыми по счету с 25 июля.
 
Ранее сообщалось, что 24 августа Северная Корея провела испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.