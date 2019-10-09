Джонсон потерпел новое поражение в парламенте

Палата общин Великобритании во второй раз отвергла предложение премьер-министра Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы в парламент страны. Голосование проходило в ночь на вторник, 10 сентября, сообщает ТАСС.

Инициативу главы правительства поддержали лишь 293 законодателя, что значительно меньше требуемого. Против выступили 46 депутатов. Инициативу главы правительства поддержали лишь 293 законодателя, что значительно меньше требуемого. Против выступили 46 депутатов.

Отмечается, что поражение стало уже шестым подряд для Джонсона, который с момента прихода к власти в конце июля проиграл все голосования в Палате общин.

Телеканал Sky News подсчитал, что за неделю Джонсон потерпел в парламенте больше поражений, чем премьер-лейборист Тони Блэр за десять лет.

Депутаты сумели принять закон, обязывающий правительство продлить переговоры с ЕС по Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если к 19 октября Лондон и Брюссель так и не смогут договориться о сделке.

Билль, внесенный оппозицией, обрел законную силу в кратчайшие сроки.

Сам Джонсон после провального голосования заявил, что парламент связал ему руки и пытается лишить единственного козыря в переговорах с Брюсселем − угрозы Brexit без сделки.

При этом премьер пообещал, что приложит все усилия, чтобы договориться с Брюсселем об условиях новой сделки и обеспечить выход страны из ЕС не позднее 31 октября.

Теперь британский парламент прекратит работу до 14 октября.

Лучше лежать мертвым в канаве, чем просить об отсрочке Brexit − Джонсон

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Источник: korrespondent.net