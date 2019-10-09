Итоги 9.09: Дата визита в США и снижение тарифов

Стала известна дата первого визита президента Украины в США

Президент Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

По словам главы МИД Вадима Пристайко, есть письменное приглашение для Зеленского из Вашингтона встретиться с президентом и правительством США.

В партии президента пообещали снижение цен на газ и электричество

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от Слуги народа Андрей Герус сообщил, что в сентябре стоимость газа для населения будет снижена на 115 гривен.

По его словам, за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения составило примерно 30%.

Также Герус отметил, что с 1 сентября на 20 копеек были снижены тарифы на электроэнергию для населения и есть шансы, что с 1 октября цены упадут еще на десять копеек.

Национальный банк укрепил курс гривны

На вторник, 10 сентября, Нацбанк установил официальный курс на уровне 25,02 гривен за доллар, что на шесть копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Пострадавшим в Дрогобыче выделили 1,3 миллиона гривен

Пострадавшие вследствие обвала жилого дома в Дрогобыче получат 1,3 миллиона гривен из областного бюджета. средства направят на медицинскую помощь раненым и материальную помощь семьям погибших.

Компания Коломойского погасила долг ПриватБанка

Никопольский завод ферросплавов погасил задолженность ПриватБанка перед Нацбанком по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода.

Таким образом, предприятие досрочно выполнило обязательства перед Национальным банком по мировому соглашению.

Елизавета ІІ утвердила закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

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Источник: korrespondent.net