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10. 09. 2019

Оклад Баканова неизвестен, но в августе он заработал почти 60 тысяч

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за август составила 57 646 гривен. Об этом со ссылкой на ответ СБУ на журналистский запрос сообщают Українські Новини во вторник, 10 сентября.

При этом в ведомстве не уточнили размер оклада Баканова - сумма зарплаты указана с учетом надбавок и доплат.

 
 

Напомним, что за первый месяц работы Иван Баканов получил приблизительно такую же сумму - в июне он получил 55 тысяч гривен.

Также сообщалсь, что Андрею Богдану и Руслану Рябошапке выплатили большую зарплату, чем Владимиру Зеленскому.

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Источник: korrespondent.net
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