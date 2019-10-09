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10. 09. 2019

Сутки в ООС: 13 обстрелов, один раненный

За сутки 9 сентября сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС во вторник, 10 сентября.

Сепаратисты также обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета; дважды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Зайцевого - из миномета калибра 82 мм; дважды вблизи Троицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Причепиловки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение.

Напомним, что за предыдущие сутки, 8 сентября, сепаратисты обстреляли украинские позиции девять раз, ранен один военный.

Также сообщалось, что за сутки 7 сентября, на Донбассе зафиксировали 14 обстрелов. Украинские военные не пострадали.

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Источник: korrespondent.net
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