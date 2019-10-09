Израиль - последний шанс для украинских детей

"Жить Вашему ребенку осталось 2-3 месяца…берите отпуск на работе…будьте с ребенком до конца … мы теперь можем только обезболивать", - с такими словами врачи отпускают онкобольных детей после лечения домой. СМИ полны информацией, что лечится нужно в Украине, за границей лечение – это бизнес, выкачка денег. 4 месяца назад такие слова услышали родители 5-летней Евы Загладько.

Ева – очень желанный ребенок, её рождение планировали и тщательно к нему готовились. Отказ от вредных привычек, правильное питание – и Евочка родилась абсолютно здоровой девочкой. Светловолосая улыбчивая, иногда застенчивая и по-детски искренняя. Танцы, акробатика, развивающие курсы – это все малышка посещала с огромным удовольствием. В один день все изменилось: вместо танцев – уколы, вместо акробатики – капельницы, вместо курсов – химиотерапия. Игры не в куклы, а в больницы; друзья, которые уезжают не домой, а в хоспис – туда, откуда не возвращаются ...

Такой жизнью Ева живет уже полтора года. Опухоль Вильмса или нефробластома – так звучит диагноз Евы Загладько. Из второй стадии без метастаз переросла в опухоль третьей стадии с множественными метастазами. Когда их стало 8, врачи сказали: "У вас канцероматоз, у нас нет вариантов лечения". Нет ни одного положительного исхода лечения канцероматоза в медицинской практике Украины.

Что сделали родители? Пошли против системы - начали искать клиники Европы, Израиля, Турции, которые готовы исправить ошибки лечения на родине. К сожалению, зарубежные клиники неохотно берут детей, которых уже лечили. Первой, кто откликнулся, была клиника "Хадасса" в Иерусалиме. И уже через неделю Ева с родителями была в Израиле. После первого блока химиотерапии у Евы появилась позитивная динамика в лечении. Благодаря израильским врачам ребенок живет дольше, чем прогнозировали в Украине. Врачи Израиля дают шансы на полное выздоровление.

Вопрос полного выздоровления - 95 000$, котороене может оплатить наше государство. 95 000$ нужно собрать родителям Евы, чтоб оплатить спасительную пересадку костного мозга ребенку.

Но даже у самых сложных диагнозов есть лечение. Ева должна вернуться домой, отрастить длинную косу, вернуться к танцам. И забыть о миллионе капельниц, уколов и манипуляций. Ева должна жить!

Помогите родителям спасти дочь.

Реквизиты для помощи: ГРН 5168 7573 7856 4902 Загладько Олена (Приват)

ГРН 5375 4141 0361 8392 Загладько Олена (Монобанк)

Источник: korrespondent.net