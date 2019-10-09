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10. 09. 2019

Комитет Рады поддержал законопроект о реформе ГПУ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять законопроект №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформирование Генеральной прокуратуры Украины за основу и в целом. Об этом рассказал глава комитета Денис Монастырський, сообщает РБК-Украина во вторник, 10 сентября.

"Кто голосует за то, чтобы законопроект № 1032 рекомендовать Верховной раде принять за основу и в целом с предложениями комитета. 17 решение принято", – заявил Монастырський.

В частности, Зеленский законопроектом предлагает реформировать ГПУ в Офис генерального прокурора. Также предполагается ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Также президент предлагает увеличить уровень заработной труда сотрудников органов прокуратуры и уменьшить их количество с 15 до 10 тысяч человек.

Накануне генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал подробности реформы ГПУ. По его словам, сотрудники НАБУ будут помогать проверять добропорядочность сотрудников прокуратуры. На реформу надзорного ведомства генпрокурор отводит два года.

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Источник: korrespondent.net
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