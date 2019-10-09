Российские выборы в Крыму недействительны - посольство Германии

Германия считает выборы, проведенные Россией в аннексированном Крыму, недействительными. Об этом сказано в Twitter посольства Германии в Украине в понедельник, 10 сентября.

"Местные выборы в Крыму и Севастополе, организованные Россией, не имеют силы. Территории были аннексированы Россией с нарушением международного права. Выборы на украинской территории должны быть организованы Украиной", - сказано в сообщении.

Місцеві вибори в Криму та Севастополі, організовані Росією, не мають чинності. Території були анексовані Росією з порушенням міжнародного права. Вибори на 🇺🇦 території повинні бути організованими Україною 🇺🇦. https://t.co/7D5EjRYbB5 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) September 10, 2019

Напомним, что ранее в ЕС заявили о непризнании "выборов" в Крыму.

Также сообщалось, что прокуратура АР Крым сообщила о подозрении за незаконные выборы на полуострове организатору и его заму.

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Источник: korrespondent.net