Порошенко снова проигнорировал допрос ГБР

Бывший президент, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко во вторник, 10 сентября, не явился на допрос в Госбюро расследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следственные действия были назначены на 09:00 утра.

“Порошенко не явился на допрос в ГБР. Нет никого, даже его адвоката. Он, видимо, взял тактику не ходить”, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на прошлой неделе Порошенко дважды не явился на допрос ГБР по двум разным делам. Ему направили пять повесток на допрос: на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября.

На данный момент Порошенко фигурирует в 13 делах ГБР.

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Источник: korrespondent.net