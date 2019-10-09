Порошенко снова проигнорировал допрос ГБР

Бывший президент, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко во вторник, 10 сентября, не явился на допрос в Госбюро расследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следственные действия были назначены на 09:00 утра.
“Порошенко не явился на допрос в ГБР. Нет никого, даже его адвоката. Он, видимо, взял тактику не ходить”, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, на прошлой неделе Порошенко дважды не явился на допрос ГБР по двум разным делам. Ему направили пять повесток на допрос: на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября.
На данный момент Порошенко фигурирует в 13 делах ГБР.
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Источник: korrespondent.net
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