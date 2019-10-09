Омбудсмен рассказала подробности обмена пленными

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире телеканала 1+1 утром во вторник, 10 сентября, рассказала подробности обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.

"Они свободные граждане на территории Украины. У нас есть три таких позиции: десять политзаключенных - было ходатайство о помиловании, и они были помилованы президентом РФ, один - это господин Бекиров - он был освобожден под личное обязательство, и 24 моряка были освобождены под личное обязательство мое, как человека, который заслуживает доверия, - согласно статье 103 УПК РФ", - сказала Денисова.

Говоря о предварительном следствии в РФ в отношении украинских моряков, Денисова сообщила, что оно продолжается, и сейчас адвокаты знакомятся с материалами дела. "Потому что согласно решению Международного морского трибунала ... статья 119 предусматривает, что суд не считает необходимым требовать от России приостановить уголовное преследование в отношении 24 задержанных украинских военных моряков", - пояснила омбудсмен.

Также Денисова допустила, что еще один обмен пленными между Москвой и Киевом может состояться до конца 2019 года.

"На данный момент верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из них 89 крымских татар", - сказала она.

Ранее Денисова сообщила, что государство купит квартиры освобожденным Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.

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Источник: korrespondent.net