Мэра Северодонецка отправили в отставку в шестой раз

Депутаты Северодонецкого городского совета отправили в отставку мэра Валентина Казакова. Об этом со ссылкой на горсовет Северодонецка сообщает LIGA.net во вторник, 10 сентября.

"Это произошло вчера на досрочной сессии. Уже в шестой раз его отправили в отставку", - уточнили в горсовете.

На сессии депутаты, выполняя решение Луганского окружного админсуда от 9 сентября, сначала Казакова восстановили в должности, а потом перешли к рассмотрению вопроса о досрочном прекращении его полномочий и тайным голосованием большинство из них поддержали его увольнение.

Казакова избрали в 2015 году. Сейчас и.о. мэра Вячеслав Ткачук. По информации LIGA.net, с сегодняшнего дня Ткачук находится на больничном.

"Он на больничном, с ним невозможно связаться пока", - уточнили в горсовете.

Местные жители спокойно отреагировали на отставку Казакова.

"Для нас - это уже не давно не новость. Пока в городе мало что меняется в лучшую сторону", - сказала местная жительница Анна.

Напомним, что ранее мэр Ивано-Франковска сообщил, что его брат сбил насмерть пешехода.

Также сообщалось, что мэр Бара объявил голодовку из-за проваленного голосования в горсовете.

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Источник: korrespondent.net